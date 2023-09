Sophia Loren | brutto incidente e operazione d’urgenza | cosa è successo e come sta oggi?

(Di lunedì 25 settembre 2023)? L’attrice ha avuto uned è dovuta ricorrere a un’: adesso dovrà attraversare un lungo periodo di convalescenza, seguito poi da una riabilitazione. Fortunatamente, l’intervento chirurgico è andato bene e non sembrano esserci complicazioni future per ciò che riguarda la ripresa. Maha causato l’?...

Brutto incidente casalingo per, l'attrice cade male nel suo appartamento di Ginevra in Svizzera e riporta ...Paura per, caduta domenica mattina nella sua casa di Ginevra. Trasportata in ospedale per accertamenti, all'attrice italiana sono state diagnosticate diverse fratture a livello dell'anca.

Dai profili social della catena di ristoranti di Sophia Loren fanno sapere che l'attrice sta bene e tornerà molto presto alla sua vita di tutti i giorni ...L'attrice Sophia Loren ha compiuto 89 anni il 20 settembre, e ha annunciato la sua presenza all'inaugurazione del "Sophia Loren Restaurant" a Bari, il prossimo martedì 26 settembre. Questo nuovo ...