Sophia Lauren | momenti di paura per l’attrice | necessaria l’operazione

... un film di Peyton Reed, con Vince Vaughn, Jennifer Aniston, JoeyAdams, John Michael ... Azione, Fantasy) in onda alle 21.25 su Cielo , un film di Howard McCain, con Jim Caviezel,Myles, ..., Marlene Dietrich e Ava Gardner, sono solo alcuni dei nomi che hanno costellato l'immaginario di Ermanno Scervino; la leggendaria Gardner, infatti, è stata la musa sulla quale si è ...

Mostra Venezia 2023, Ermanno Scervino consolida legame cinema ... Adnkronos

Sophia Loren hospitalisée en urgence après une chute CNEWS

Sofia Loren è caduta nella sua casa di Ginevra ieri mattina, subito operata la aspetterà ora un lungo periodo di convalescenza.Screen legend Sophia Loren is convalescing after undergoing surgery for a fractured hip sustained in a fall in her Geneva home on Sunday, the press office of Sophia Loren Restaurant has said. © ANSA ...