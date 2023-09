Sollevamento Pesi | Malagò riceve la Nazionale | “Oggi qualificarsi per le Olimpiadi è complicato come vincere una medaglia”

(Di lunedì 25 settembre 2023), lunedì 25 settembre 2023, laitaliana direduce dai Campionati Mondiali 2023 di Riad (Arabia Saudita) è stata ricevuta dal Presidente Giovanni. La massima autorità del CONI ha accolto isti azzurri guidati da Antonio Urso, dal Direttore Tecnico Sebastiano Corbu e dagli allenatori Roca, Orecchini e Gennaro Corbu per complimentarsi per i risultati ottenuti nella rassegna iridata, dove l’Italia ha ottenuto lad’oro con Oscar Reyes (-81 kg) e l’argento con Sergio Massidda (-61 kg).in fase di dichiarazione ha voluto subito puntare i riflettori sui Giochi di Parigi 2024, esprimendo soddisfazione per il lavoro svolto dalla Federazione Mondiale in Arabia Saudita, con la speranza che il ...

Importante bronzo per Anna Lisa Padula, classe 2003 della Pesistica Perugia, ottenuto nei campionati italiani juniores diche si sono svolti al "PalaMangano" di Palermo con il patrocinio dalla Fipe (Federazione Italiana Pesistica). La 20enne è nata ad Assisi ma ha origini lucane: il padre Giacomo e la ...

13 medaglie d'oro, 6 medaglie d'argento e 3 medaglie di bronzo. Non si tratta del medagliere di una nazione ad una Olimpiade o in una manifestazione multidisciplinare, ma di quello della delegazione I ...