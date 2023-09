Soldi e cittadinanza ai migranti | la fake news degli scafisti che alimenta gli sbarchi

(Di lunedì 25 settembre 2023) I trafficanti impegnati a fabbricare false notizie per attrarrenella loro trappola: ecco come sino i flussi migratori

L’addio al Reddito di Cittadinanza non sarà necessariamente un problema per tutte le famiglie : c’è chi potrebbe ottenere anche di più. Ormai da ...

... adducendo la colpa ai calciatori che prendono troppi, invece che ai tifosi. Sette anni dopo, ... Balotelli è italiano perché ha laitaliana ma non potrà mai essere del tutto italiano. ...... sulle decontribuzioni per i neo assunti e suialle famiglie per la crescita dei figli. 'Per ... per il quale ha detto di attendere la proposta del Cnel, e sul reddito di, per il ...

Reddito di cittadinanza, truffa da 2 milioni di euro a Milano Sky Tg24

Riciclavano i soldi del Reddito di Cittadinanza in tre negozi ... Fanpage.it

I trafficanti impegnati a fabbricare false notizie per attrarre migranti nella loro trappola: ecco come si alimentano i flussi migratori ...Dopo 12 mesi l’esecutivo supera il test di politica estera. Ma deve ancora trovare il passo su economia e migranti ...