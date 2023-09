Société Générale - ALD-LeasePlan | il piano triennale

(Di lunedì 25 settembre 2023) ALD-, la nuova società nata dall'acquisizione dida parte di ALD della scorsa primavera, annuncia le prossime mosse sulfinanziario, operativo, strategico e anche identitario. Una delle prime dichiarazioni di Tim Albertsen, ceo del gruppo parte di, riguarda infatti il lancio a ottobre di un nome e di un marchio che sottolineeranno le modifiche di assetto e le ambizioni del primo operatore internazionale di noleggio a lungo termine multibrand per numero di mezzi nella flotta. Forte di un parco complessivo attuale di 3,4 milioni di veicoli, di cui 428 mila elettrificati (plug-in o Bev), il programmadi sviluppo Power Up 2026 immagina un mercato europeo del pay-per-use di 9,5 milioni di vetture e veicoli commerciali nel 2030 (dai circa 5 ...

