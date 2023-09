Social network e smartphone | una rivoluzione con effetti collaterali

(Di lunedì 25 settembre 2023) I risultati dell’indagine Eurispes sull’utilizzo deie delle piattaforme multimediali sono stati presentati all’interno del Rapporto Italia 2023, giunto quest’anno alla sua 35esima edizione. Secondo i dati dell’Indagine condotta dall’Eurispes (2023), ipiù utilizzati sono WhatsApp (73,9%), Facebook (67,5%), Telegram (34,4%) e Twitter (25,9%). Per quanto riguarda, invece, le piattaforme di condivisione multimediale, il primato e? di YouTube (59,2%), seguito da Instagram (46,8%) e TikTok (26,5%). Il 23,2% degli italiani dice di usare Linkedin, unmolto legato alla professione e al lavoro. Sono di meno, ma non mancano i fan di Pinterest (18,4%) e di Snapchat (11,7%). Tinder, Meetic, Badoo, ecc, siti dedicati agli incontri online, sembrano interessare solo il 10% dei ...

Nel mondo, oltre il 62 per cento della popolazione è connesso. Ma in che modo i social media influenzano la nostra personalità, soprattutto tra gli ...

FOTO e curiosità in merito alla splendida Jessica Tozzi , giornalista sportiva tra le più apprezzate dal mondo social e non solo. Negli anni, il ...

Con l'arrivo dei pelosetti la star americana ha voluto "prolungare l'estate", come ha scritto nel post su Instagram e sugli altriin cui presenta Nacho e Rocky Jr, i due nuovi ...Sui, dove Alga è diventata velocemente una influencer dopo l'esperienza in televisione, Elga Enardu ha confidato ai suoi follower che si trova in un periodo molto difficile. In una ...

Social network a pagamento, in equilibrio tra business e privacy Il Sole 24 ORE

Quali sono i Social Network più usati in Italia Borderline24.com

Elon Musk porta avanti il processo di completa trasformazione di Twitter in X. Il social network chiuderà presto Circles, una funzione lanciata lo scorso agosto. (ANSA) ...Le due vittime dell’incidente stradale a Roma sulla Flaminia sono Pier Giovanni Cugusi e Massimo Sconocchia. Tanti i messaggi di cordoglio sui social network, tra i quali quelli dell’amministrazione ...