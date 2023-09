Slittino | nuovo raduno per la Nazionale italiana a Maranza I convocati

(Di lunedì 25 settembre 2023) Neanche il tempo di tornare dalla Germania, dove a Koenigssee si è svolto il primostagionale in pista, che ladiè già pronta ad affrontare una nuova sessione di allenamenti. Gli azzurri si sono ritrovati oggi, infatti, fino a mercoledì 27 settembre, a(Bolzano) per una serie di test in vista della stagione di Coppa del Mondo che partirà a dicembre. I: Dominik Fischnaller, Leon Felderer, Emanuel Rieder, Fabian Malleier, Lukas Gufler, Simon Kainzwaldner, Alex Gufler, Ivan Nagler, Ludwig Rieder, Andrea Voetter, Verena Hofer e Nina Zoeggeler. A seguire gli allenamenti il tecnico Kurt Brugger. Foto: Lapresse

