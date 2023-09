Slittino | Coppa del Mondo 2023 | gli azzurri riprendono gli allenamenti a Maranza

...ha consentito all'Italia di tornare sul gradino più alto del podio nelloa distanza di dodici anni dall'ultimo successo di un certo Armin Zoeggeler. E non contento ha aggiunto anche la......del Mondo Bischofshofen maschile 5 - Golf: Sentry Tournament of Champions 6 - Sci di fondo:del Mondo Val Di Fiemme 6 - Pattinaggio di velocità: Europei Hamar 6 -del ...

"ATLETA DELL'ANNO 2023", si vota nella prima fase fino a ... FISI

Slittino naturale fra Appiano e Laces per intensificare la ... FISI

Archiviata l’allenamento in pista effettuato nella località tedesca di Koenigssee, riparte dall’Italia la preparazione della squadra di Coppa del mondo, impegnata da lunedì 25 a mercoledì 27 settembre ...Come spiega l'ufficio stampa FISI la fase di voto verrà divisa in due parti: la prima si conclude domenica 8 ottobre, al termine della quale rimarranno in lizza solamente i tre atleti più votati. La ...