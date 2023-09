Sky Cinema Batman | si accende il canale a tema sull’Uomo Pipistrello

(Di lunedì 25 settembre 2023) SiSky, uninteramente dedicato a uno dei supereroi più iconici, misteriosi e amati della storia dei fumetti. Da lunedì 25 a sabato 30 settembre SkyCollection (303 di Sky) porta gli spettatori tra le cupe atmosfere di Gotham City. La collezione dedicata al supereroe DC ideato nel 1939 da Bob Kane e Bill Finger, che sarà trasmessa sultico Sky, si comporrà di otto titoli: i due film diretti da Tim Burton, le due pellicole di Joel Schumacher, i tre capitoli firmati Christopher Nolan e il recentissimo The, diretto da Matt Reeves. Tutti i film saranno disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW. Si ...

... un viaggio musicale continuo, o un pezzo di 'per le orecchie'". Il nuovo progetto del ...da un produttore esterno dopo il coinvolgimento di Jim O'Rourke in "Yankee Hotel Foxtrot" e "Blue"...E' una delle coppie più longeve di Hollywood, il loro amore dura molti anni e tra i due la differenza d'età non è assolutamente un problema. Oggi, 25 settembre, si festeggia il loro compleanno essendo ...

Sky Cinema Batman, il canale tematico dal 25 al 30 settembre Sky Tg24

Lunedi 25 Settembre 2023 Sky Cinema e NOW, Beast Digital-Sat News

Da Batman di Tim Burton fino al film del 2022 con Robert Pattinson, passando per la trilogia di Nolan: i film di Batman arrivano in tv e in streaming ...Idris Elba è il protagonista di Beast, thriller adrenalinico che narra le avventure di un padre e delle sue due figlie adolescenti, braccati da un enorme leone assetato di sangue, in prima tv su Sky ...