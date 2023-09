Siracusa | caso Russotto | “Macchiata la mia professionalità”

(Di lunedì 25 settembre 2023) Attualmente aldi Cacciola, l'ex Catania in queste ore è al centro delle discussioni a causa del cartellino rosso rimediato durante la partita in casa contro la Nuova Igea Virtus

Un altro suicidio tra gli appartenenti alle forze dell’ordine, l’ennesimo: il Terzo in un mese , il ventinovesimo dall’ inizio del 2023. Quella che ...

Scoppia ilRussotto in Serie D . Attualmente aldi Cacciola, l'ex Catania in queste ore è al centro delle discussioni a causa del cartellino rosso rimediato durante la partita in casa contro la ...Antonio Capodicasa, Dirigente la Sezione Polizia Stradale die referente Compartimentale ... sulle nozioni di primo soccorso sanitario e psicologico, sulle norme comportamentali indi ...

Siracusa, caso Verga. Il personale docente replica alle parole di ... Siracusa News

Siracusa, caso Verga. Il personale docente replica alle parole di Michele Mangiafico Virgilio

Attualmente al Siracusa di Cacciola, l'ex Catania in queste ore è al centro delle discussioni a causa del cartellino rosso rimediato durante la partita in casa contro la Nuova Igea Virtus ...Una donna di 27 anni a Siracusa ha accoltellato il marito davanti ai figli dopo che lui l'aveva picchiata per l'ennesima volta ...