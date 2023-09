Sindaco di Bergamo | l’area Schlein rilancia con le primarie interne al partito

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 25 settembre 2023). Un Pd combattuto. Tra le anime del suo, in un momento in cui, ora più che mai, le appartenenze alle mozioni Bonaccini esi fanno sentire. Con buona pace di chi, probabilmente, a mandato finito, si chiama fuori e di chi, al contrario, si troverà a dimostrare di essere in grado di gestire una bella gatta da pelare. La campana che suona non sembra essere proprio quella della domenica del villaggio, o almeno non ancora, perché se la tanto decantata “stagione dei congressi” è dietro l’angolo, la sintesi politica ancora non si vede all’orizzonte. Domenica 1 ottobre i sette circoli cittadini saranno chiamati a votare i loro nuovi rappresentanti, mentre l’8 sarà la volta del provinciale, con le consacrazioni ufficiali dei nuovi segretari: gli unti, con tutti i sacri crismi, saranno Alessandro de Bernardis, chiamato a ...