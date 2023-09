Sicurezza sul lavoro Cisl Campania | Buonavita | “Servono maggiori controlli”

Leggi su impresaitaliana

(Di lunedì 25 settembre 2023)e l’applicazione delle norme esistenti, questo chiede Doriana, segretaria generale della, in merito allasul“Le norme sullain Italia sono chiare e rigorose. Il problema vero è farle applicare. E’ inconcepibile che in una società tecnologicamente avanzata come la nostra, dove tutto è automatizzato e informatizzato, si possa ancora morire in questo modo. Serve una strategia nazionale che indichi le linee politiche e le risorse da impegnare. Bisogna recuperare il terreno perduto, a cominciare dal Pnrr, senza dimenticare l’avanzo di circa 1 miliardo l’anno che ogni anno viene dirottato dal bilancio dell’Inail alla contabilità dello Stato”. “Sono risorse di lavoratori e imprese e ...