(Di lunedì 25 settembre 2023) (Adnkronos) – Con 3.159 vittime in incidenti stradali in Italia e 165.889 sinistri (nel 2022), laè oggi un tema di vitale importanza. Il Consiglio dei Ministri ha così approvato in via definitiva il disegno di legge sulCodice della Strada, introducendo una serie di norme che prevedonolli e sanzioni più severe. Inasprite, in particolare, le sanzioni per chi supera i limiti di velocità e per chi utilizza il cellulare alla, fonte quest’ultima di grande distrazione. (VIDEO) Da una recente ricerca presentata da Anas emerge che circa il 90% degli incidenti stradali deriva dal comportamento scorretto deltore e proprio la distrazione è uno dei principali rischi per chie per gli altri utenti della strada: chi usa il telefono ...

Ooono co-Driver avvisa su possibili pericoli, autovelox e incidenti con segnalazione ottica e sonora Con 3.159 vittime in incidenti stradali in ...

(Adnkronos) - Con 3.159 vittime in incidenti stradali in Italia e 165.889 sinistri (nel 2022), la Sicurezza stradale è oggi un tema di vitale ...

Con 3.159 vittime in incidenti stradali in Italia e 165.889 sinistri (nel 2022), la Sicurezza stradale è oggi un tema di vitale importanza. Il ...

(Adnkronos) - Con 3.159 vittime in incidenti stradali in Italia e 165.889 sinistri (nel 2022), la Sicurezza stradale è oggi un tema di vitale ...

Sono in fase di installazione i muri di controripa per garantire la. Inoltre, sono in fase di trasferimento le infrastrutture nell'area della zona degli artigiani ("Purenweg"). L'...Con 3.159 vittime in incidenti stradali in Italia e 165.889 sinistri (nel 2022), laè oggi un tema di vitale importanza. Il Consiglio dei Ministri ha così approvato in via definitiva il disegno di legge sul nuovo Codice della Strada, introducendo una serie di norme ...

Sicurezza stradale: nuovo dispositivo contro guida distratta Adnkronos

Guard rail: cosa dice la normativa sulle dimensioni e quanti tipi esistono AlVolante

Il dispositivo emette segnali acustici (beep più o meno ravvicinati) e visivi (spie blu o rosse) diversi in base alla prossimità di un autovelox o di un potenziale pericolo su strada. In questo modo, ...Il 17 agosto era morto un 33enne in scooter, travolto da un'auto in velocità. Poi altri due episodi hanno riproposto il tema della sicurezza alla rotonda sul viale: martedì iniziano le modifiche speri ...