Sicurezza stradale | nuovo dispositivo contro guida distratta

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 settembre 2023) (Adnkronos) - Con 3.159 vittime in incidenti stradali in Italia e 165.889 sinistri (nel 2022), laè oggi un tema di vitale importanza. Il Consiglio dei Ministri ha così approvato in via definitiva il disegno di legge sulCodice della Strada, introducendo una serie di norme che prevedonolli e sanzioni più severe. Inasprite, in particolare, le sanzioni per chi supera i limiti di velocità e per chi utilizza il cellulare alla, fonte quest'ultima di grande distrazione. ( comunicazione@motoresanita.it ) Da una recente ricerca presentata da Anas emerge che circa il 90% degli incidenti stradali deriva dal comportamento scorretto deltore e proprio la distrazione è uno dei principali rischi per chie per gli altri utenti della ...