Shiba Memu SHMU sfida ogni presupposto | d’altro canto permane il nervosismo da parte della Fed

(Di lunedì 25 settembre 2023) La Federal Reserve ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse. Ha inoltre segnalato che prevederà un altro rialzo dei tassi entro la fine dell’anno.hatoraccogliendo oltre 3,1 milioni di dollari. Azioni e criptovalute sono state sottoposte a forti pressioni questa settimana, poiché la Federal Reserve ha previsto tassi di interesse più elevati nei prossimi mesi. Il Dow Jones, il Nasdaq 100 e l’S&P 500 sono scivolati per quattro giorni consecutivi. Allo stesso modo, Bitcoin è sceso a 26.000 dollari, in calo rispetto al massimo di questo mese di quasi 28.000 dollari. La decisioneFederal Reserve Il principale catalizzatoreperformance di azioni, criptovalute e obbligazioni è stata l’ultima decisione sui ...

(SHMU) non è solo l'ennesima moneta meme di uso comune. Sta guadagnando un vero e proprio slancio da parte degli investitori in fase iniziale grazie al suo innovativo mix di intelligenza ...... e nelle ultime settimane un candidato sta catturando l'attenzione in questo frenetico settore: si tratta di(SHMU). Ma non lasciatevi ingannare dal nome:non è una semplice "...

Fare tesoro della massiccia impennata di Shiba Memu Cryptonomist

Scontro tra meme. Come si colloca Shiba Memu rispetto a AIDoge e ... Meteofinanza.com

Shiba Memu (SHMU) non è solo l’ennesima moneta meme di uso comune. Sta guadagnando un vero e proprio slancio da parte degli investitori in fase iniziale grazie al suo innovativo mix di intelligenza ...Ma non si tratta solo di meme, bensì dell’innovazione e dell’utilità che essi apportano. Shiba Memu, ad esempio, si distingue per la sua fusione di AI e blockchain, stabilendo un nuovo standard per le ...