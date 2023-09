Non si può escludere un ulteriore slittamento dell?ultimo minuto, ma al momento resta soltanto una settimana di tempo per i lavoratori fragili che ...

Hanno lavorato per cinque anni in nero senza alcun tipo di contratto., dal 2018 al 2022, per complessive 503 giornate, sono stati impiegati da un'impresa edile dell'Alta Irpinia il cui titolare è stato denunciato e multato per oltre 41 mila euro. Le ...L'obiettivo del governo è quello di incassare di più dell'asta effettuataanni fa per vendere ... per il Messaggero, ha calcolato l'effetto combinato sugli stipendi deidipendenti ...

Sette lavoratori per cinque anni in un cantiere in nero Agenzia ANSA

Guardia di Finanza, scoperti sette lavoratori "in nero" in Irpinia anteprima24.it

La Guardia di Finanza durante una normale verifica di controllo ha accusato e multato un datore di lavoro che aveva assunto sette persone in nero, ...Hanno lavorato per cinque anni in nero senza alcun tipo di contratto. Sette lavoratori, dal 2018 al 2022, per complessive 503 giornate, sono stati impiegati da un'impresa edile dell'Alta Irpinia il ...