Sesta giornata Serie A 2023 2024 | le designazioni arbitrali

(Di lunedì 25 settembre 2023) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per lain programma tra martedì 26 e giovedì 28 settembre.: GLI ARBITRI JUVENTUS-LECCE: martedì 26/09 h. 20.45 Arbitro: Giua Assistenti: Di Iorio-Cecconi Iv uomo: Massa Var: Maresca Avar: Muto CAGLIARI-MILAN: mercoledì 27/09 h. 18.30 Arbitro: La Penna Assistenti: Imperiale-Rossi C Iv uomo: Colombo Var: Irrati Avar: Paganessi EMPOLI-SALERNITANA : mercoledì 27/09 h. 18.30 Arbitro: Rapuano Assistenti: Peretti-Di Monte Iv uomo: Feliciani Var: Maggioni Avar: ...

La Juventus riceve il Lecce domani, martedì 26 settembre 2023, nel match in calendario come anticipo delladella Serie A 2023 - 2024. I bianconeri di Massimiliano Allegri, sconfitti sabato dal Sassuolo, ospitano i pugliesi, che in classifica hanno un punto di vantaggio sulla Vecchia Signora. ...La Serie A è attesa dal turno infrasettimanale e ad aprire lasarà il match tra Juventus e Lecce, , dell'Allianz Stadium di martedì 26 settembre delle ore 20:45. La gara sarà diretta dall'arbitro Antonio Giua della sezione di Olbia: gli assistenti ...

