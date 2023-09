Serie C Poker Avellino | Casertana e Sorrento in difficoltà

Calcio - Serie A : Sassuolo spietato - poker alla Juventus. È 4-2 il risultato finale Il Sassuolo di Alessio Dionisi, nel 5° turno della Serie A, ha affrontato e battuto per 4-2 la Juventus di Massimiliano Allegri. I neroverdi, ...

Serie C 2023/24 : Padova e Vicenza la vincono sul finale - poker per la Virtus Verona Terza giornata del Girone C di Serie C. vincono Fiorenzuola, Vicenza, Virtus Verona e Trento, pareggio tra Alessandria e Padova. Il Vicenza trova ...

Serie C 2023/24 : il Rimini cala il poker sulla Juve U23 - prima sconfitta per la Spal Terza giornata di Serie C 2023/24: prima vittoria per Perugia, Ancona, Rimini e Cesena, prima sconfitta per la Spal. Gran match tra Rimini e ...

Serie C 2023/2024 : esordio con sconfitta per l’Atalanta U23 - poker Legnago e colpo Giana Erminio esordio con sconfitta per l’Atalanta U23 nella prima giornata del girone A di Serie C 2023/2024. Per la prima volta inserita nel campionato della ...

