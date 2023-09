Serie B | le designazioni arbitrali della 7ª giornata

Resi noti gli arbitri della sesta giornata del campionato diA. Non ci sono in cartello big match, sulla carta è un turno abbordabile per le big, soprattutto per chi Juventus e Napoli è chiamata al pronto riscatto. Il primo turno infrasettimanale ......della sesta giornata diA designata una sestina arbitrale guidata dall'arbitro Manganiello di Pinerolo alla sua prima stagionale inA. La sestina completa. (per tutte le...

SERIE A TIM - Designazioni 6ª Giornata - Associazione Italiana ... A.I.A - Associazione Italiana Arbitri

SERIE BKT - DESIGNAZIONI 7ª GIORNATA - Associazione Italiana ... A.I.A - Associazione Italiana Arbitri

I nominativi degli Arbitri, Assistenti, IV Ufficiale, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno la gara in programma martedì sera al "Penzo".Di seguito le designazioni arbitrali per la sesta giornata di Serie A. Juventus-Lecce sarà diretta da Giua, mentre a Massimi è stata affidata la sfida tra Inter e Sassuolo. Cagliari – Milan: La Penna ...