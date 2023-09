Serie A | multate 5 squadre per non aver rispettato il minuto di silenzio per Napolitano

(Di lunedì 25 settembre 2023)A, cinquesono stateper nonildiin memoria dell’ex PresidenteIl Giudice Sportivo ha comminato una multa a 5 società diA, con i tifosi che non hannoildiper commemorare la scomparsa di Giorgio. IL COMUNICATO Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. EMPOLI per none, un numero esiguo di propri sostenitori,ildidisposto dalla F.I.G.C. Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA per none, i propri sostenitori, ...

Per lo stesso motivo, il giudice diB ha multato per 2000 euro il Catanzaro e il Como.19.40 No omaggio Napolitano,squadre Cinque società diA e due diB sono statedal giudice sportivo per il mancato rispetto, da parte dei tifosi, del minuto di silenzio in memoria del presidente emerito Giorgio Napolitano. Le squadre sanzionate con una ...

Napolitano, fischi durante il minuto di silenzio: multati cinque club di ... Domani

Fischi durante il minuto di silenzio per Napolitano: multate cinque società La Gazzetta dello Sport

ROMA. Cinque club di calcio della Serie A sono state sanzionate per via dei fischi dei tifosi durante il minuto di silenzio per Napolitano lo scorso fine settimana. Sono scattate le sanzioni, da 5mila ...Multa per alcune squadre di serie A e B per non aver rispettato il minuto di silenzio in memoria del Presidente emerito Giorgio Napolitano ...