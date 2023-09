Serie A | giornata 6 | 5 attaccanti da non schierare al fantacalcio

(Di lunedì 25 settembre 2023) La 5°di campionato è appena terminata ma è già tempo di pensare alla prossima: in questo articolo della nostra rubrica dedicata alvi sveleremo i nomi dei 5da nonper la prossimadiA. Prima di proseguire vi ricordiamo che le squadre che daranno il via alla competizione saranno Juventus e Lecce, martedì alle 20:45. Il programma di mercoledì sarà molto ricco: si inizierà alle 18:30 con Cagliari–Milan, Empoli–Salernitana e Hellas Verona–Atalanta. Alle 20:45 toccherà ad Inter, Lazio e Napoli che affronteranno (rispettivamente) Sassuolo, Torino ed Udinese. Il sesto turno di campionato si chiuderà mercoledì 28 con le partite tra Frosinone e Fiorentina (ore 18:30) e con Monza–Bologna (ore 18:30) e Genoa–Roma (ore 20:45). Dopo questa ...

Col primo turno infrasettimanale della stagione, valevole per la giornata 6 di Serie A, il campionato entra nel vivo e noi siamo qui per ...

Siamo pronti per il primo turno infrasettimanale della Serie A 2023-2024. Nemmeno il tempo di mettere in archivio la quinta giornata del massimo ...

Nemmeno il tempo di gioire – o soffrire – per l’ultimo risultato, che è già tempo di ripartire. In vista della giornata 6 di Serie A, ecco i 3 ...

Il Lecce arriva a Torino per l'anticipo di campionato con la Juventus da terza forza dellaA e con un punto in più dei bianconeri, ma "questo non ci deve far perdere di vista l'...sesta, ...L'analisi di mister Augusto De Bartolo al termine di Alba Calcio - Vogherese (1 - 3), gara valida per la quartadel campionato diD (Girone A).

Serie C, il calendario della 5^ giornata su Sky: le partite e gli orari Sky Sport

Le partite di oggi: Serie A, 5a giornata. Dove vedere Empoli-Inter e Bologna-Napoli Virgilio Sport

Probabili formazioni 6^ giornata Serie A 2023/2024: scopri le possibili scelte degli allenatori in vista del prossimo turno di campionato.Nel lunedì sera della quinta giornata di Serie C il Cerignola affronta la Juve Stabia, una delle formazioni più in forma del campionato, attuale capolista insieme alla Turris e ...