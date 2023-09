Serie A 2023 2024 | ascolti tv Dazn | i dati della quinta giornata | Sassuolo-Juventus la più vista

(Di lunedì 25 settembre 2023) Oltre cinque milioni e mezzo di telespettatori hanno assistito alladel campionato disu. Questo è il dato che si ottiene sommando idelle dieci partite trasmesse dalla piattafforma nello scorso fine settimana.e Milan-Verona, entrambe in campo sabato, le due partite più viste e le uniche a superare i 900.000 spettatori. Ecco tutti icompleti partita per partita. Lecce-Genoa, Lazio-Monza ed Empoli-Inter erano anche in diretta su Sky, il che vuol dire chenon aveva l’esclusiva delle tre partite. GLITVSUVENERDI ...

Probabili Formazioni Serie A 2023 / 2024 : ecco come scenderanno in campo le venti squadre Con l’avvio del massimo campionato italiano, anche per la ...

Il Tabellone del torneo Atp 250 di Chengdu 2023 , che si svolge nella città cinese su campi in cemento dal 20 al 26 settembre. Si torna in Asia dopo ...

Per questadi motivi è interessante il Multigol 2 - 3, per una sfida che non dovrebbe concedere molto reti. Le quote più alte arrivano da William Hill a 2.05, da Planetwin365 a 2.02, con Sisal ...Szczesny è finito sul banco degli imputati per unadi svarioni non degni di un portiere del ... il pronostico Leggi i commenti Scommesse: tutte le notizie 25 settembre

Torino - Roma (1-1) Serie A 2023 la Repubblica

Serie A 2023/24 - Torino - Roma 1-1 - Video RaiPlay

Nove punti nelle ultime tre partite per la squadra di Longo, la Reggiana si sblocca con il primo successo (7,5). Palermo, che scivolone (5,5) ...Al centro della discussione il gol segnato da Dimarco nella gara contro l'Empoli: il "mi piace" dell'attaccante del Milan scatena la polemica social ...