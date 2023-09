(Di lunedì 25 settembre 2023) Abbiamo intervistato in esclusiva Luca: ecco alcune delle sue dichiarazioni sul Milan e sul momento dei rossoneri

Intervistato dai microfoni di Radio 24, Luca Serafini ha parlato del Milan in vista del derby di campionato contro l'Inter

Si sofferma suldi domani pomeriggio Lucanel suo editoriale per Milannews. Questi i passaggi principali... il 2 novembre quando si terrà il primo, storicoin cadetteria tra le due compagini. Il ... con 8/10 di elementi under 25, più i senatori Di Donato eche per la B Interregionale sono da ...

Serafini: “Derby Contro l’Inter nel 2023 la solfa è sempre stata quella” Pianeta Milan

Derby Inter-Milan, Serafini: “Scempio totale: niente e nessuno da salvare” Pianeta Milan

Rafael Leao parla a tutto tondo, dal suo futuro al Milan all’ipotesi araba: “La Champions vale più di uno stipendio da 10 milioni” Dopo le critiche per la… Leggi ...La Pesaro Calcio ha perso 2-1 contro l'Usav Pisaurum in un derby tutto pesarese. La Pesaro Calcio ha mostrato un bel calcio, ma l'Usav si è portata sul 2-0 grazie ai gol di Amadei e Furiassi. De Genna ...