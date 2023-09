Senza auto e trasporti gratis | l’esperimento svizzero che ha funzionato

Leggi su dilei

(Di lunedì 25 settembre 2023) Riuscireste a fare a meno della vostramobile per più di un giorno? E per un mese intero? Nel Canton Berna, in Svizzera, cento persone lo hanno fatto: si sono scambiate le chiavi delle loro, così da non poterle utilizzare, ricevendo in cambio un abbonamento gratuito per tutti i mezzi di trasporto, una bici elettrica e l’accesso al car-sharing. Ecco come è andata.per un mese:in Svizzera È una sfida, quella che si è consumata nel territorio, che fa bene alle persone e anche all’ambiente, che rimodula le abitudini e le rende sicuramente migliori di quelle che distrattamente e in maniera superficiale continuiamo a perpetuare. Ci troviamo nel Canton Berna, è qui che la scorsa estate è stata lanciata la 31 Day Challenge, una competizione gentile ...