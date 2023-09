Se vedi un adesivo con una farfalla viola vicino a un neonato | devi sapere cosa significa

Leggi su it.newsner

(Di lunedì 25 settembre 2023) Solo poche settimane dopo aver appreso che avrebbero avuto due gemelle, Millie Smith e Lewis Cann appresero che solo una sarebbe sopravvissuta. Il 30 aprile, dopo 30 settimane di gravidanza ad alto rischio, Smith diede alla luce due gemelle identiche, Callie e Skye, quest’ultima che visse solo tre ore. Più tardi, nell’unità di terapia intensiva neonatale (NICU), Callie ha dormito senza sua sorella nell’incubatrice, con i suoi genitori amorevoli e addolorati che vegliavano su di lei. Una mamma di gemelli appena nati sani disse innocentemente a Smith che era “così fortunata” a non avere due bambini. Schiacciata dalle parole, la neo mamma non riusciva a trovare le parole per spiegare la sua perdita. Poi, si rese conto che con la perdita di Skye poteva aiutare altre famiglie che perdevano un figlio, tramite una. Nel novembre ...