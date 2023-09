Scudetto | giocano tutti per l' Inter

Leggi su panorama

(Di lunedì 25 settembre 2023) Vannopiano singhiozzando tra un problema e l'altro. Chi meno (Milan), chi di più (Roma e Lazio); andamento lento e incostante in un inizio di stagione che rischia di bruciare la speranza di un campionato combattuto e aperto a tanti pretendenti. I primi 540 minuti della Serie A, invece, hanno disegnato una classifica con distacchi già da tappa di media montagna: l'viaggia con 3 punti di vantaggio sul Milan, 5 sulla Juventus, 7 sul Napoli, 10 sulla Roma e 11 sulla Lazio. Soprattutto viaggia su binari dritti e senza curve, favorita anche da un calendario che le ha consegnato un avvio non impossibile, ma facendo leva sui frutti di un percorso di crescita tecnica e tattica nonrotto nemmeno dall'estate delle tante partenze nella rosa di Inzaghi. I nerazzurri sono gli unici che non mostrano crepe. Non sarà così sempre e ...