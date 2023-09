Scramble sul Mar Baltico | caccia F-35 italiani intercettano jet Su-30 russi costringendoli a rientrare Il confronto tra i jet | quale è il migliore? Video

Faccia a faccia a 12mila metri NelloMar Baltico, i due cacciabombardieri italiani F - 35A hanno fronteggiato il raid di due Su - 30 russi che si sono avvicinati, senza avvertire, ai ...Gli aerei dell'aeronautica italiana si trovavanoterritorio di Varsavia per operazioni di polizia internazionale coordinate dall'Alleanza ... È andato così in scena unosulle acque del Mar ...

Scramble sul Mar Baltico: caccia F-35 italiani intercettano jet Su-30 ... ilmessaggero.it

F-35 italiani respingono due caccia russi: cosa è successo sul Baltico ilGiornale.it

Scramble sul Mar Baltico per due cacciabombardieri italiani F-35A che hanno fronteggiato il raid di due Su-30 russi che si sono avvicinati, senza avvertire, ai limiti dei confini con la ...Due cacciabombardieri italiani F-35A hanno preso il volo dalla bas di Malbork, in Polonia, per intercettare e far rientrare aerei russi che si erano avvicinati, senza alcun avvertimento, al limite del ...