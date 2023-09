Scomparso ritrovato da Chi l’ha visto | la scoperta sulla moglie di Adamo Guerra | “Lei sapeva”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 25 settembre 2023) Ha fatto scalpore la notizia su, l’uomonel nulla 10 anni fa e poi ritrovavo vivo nonostante tutti pensassero che si fosse suicidato. Se n’è occupato Chi?, che lo ha rintracciato in Grecia dove si troverebbe da diversi anni. Ma ora le attenzioni si sono spostateRaffaella Borghi, la quale è stata ospite da Federica Sciarelli, dove è parsa sorpresa e contrariata per la clamorosasul coniuge. Tutto adesso potrebbe cambiare bruscamente, infatti non si sarebbe detta tutta la verità sul caso di. L’uomoda 10 anni è stato individuato nella città greca di Patrasso e laRaffaella Borghi ha fatto capire, ...