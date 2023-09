Scomparso e ritrovato dopo 10 anni | altro colpo di scena

Leggi su notizie

(Di lunedì 25 settembre 2023)dieciall’estero,diin merito a questa vicenda: gli ultimi aggiornamenti In questi giorni si è molto parlato di una curiosa vicenda che ha visto protagonista un uomo. Si tratta di Adamo Guerra. Quest’ultimo, diecifa, aveva into un suicidio con tanto di bigliettini che aveva lasciato alla sua famiglia.che morto, l’uomo sta bene ed ha lasciato il nostro Paese (abitava ad Imola) per volare in Grecia. La sua storia è stata raccontata anche nel corso della trasmissione “Chi l’ha visto?“. Pochi giorni fa anche la sua famiglia, in primis l’ex moglie Raffaella Borghi, lo hanno “scoperto”. Raffaella ed Adamo Guerra (Ansa Foto) Notizie.comLe virgolette non ...