Sciopero degli sceneggiatori di Hollywood | è stato raggiunto un accordo per concluderlo

(Di lunedì 25 settembre 2023) L'intesa coi produttori, ancora da chiudere in via definitiva, metterebbe fine a cinque mesi di proteste

WGA e AMPTP raggiungono uno Storico accordo contrattuale che starebbe per porre fine allo sciopero degli sceneggiatori in corso da 146 giorni. La ...

cinque mesi per trovare un accordo per i prossimi tre anni fra il sindacato sceneggiatori, la WGA, e gli studios di Hollywood insieme alle piattaforme streaming, la AMPTP. Resta in sciopero, invece, il sindacato attori (Sag-Aftra), con cui i produttori dovranno riaprire il tavolo della contrattazione, saltato a metà luglio.

Gli sceneggiatori di Hollywood hanno trovato un accordo per terminare lo sciopero, mentre per gli attori ancora nessuna novità ...Un'evoluzione importante nelle trattative che potrebbe accelerare la fine di uno storico sciopero degli sceneggiatori di 146 giorni. Writers Guild of America ha informato i leader dello sciopero ...