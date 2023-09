“Schlein | parla come mangi” | la critica feroce del sindaco del Pd alle “supercazzole” della segretaria

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 25 settembre 2023) “”. Lettera al veleno ad Elly. Il siluro non arriva da un esponente del centrodestra, ma da Toni Matarrelli,dem di Mesagne. Messaggio chiaro, il suo: “Per ritrovare la sua gente – dice – il Pd inizia are chiaro”. Unache si aggiunge a quella lanciata in diretta tv da Gruber e Giannini da La7; e allache da sempre osservatori e commentatoriu rivolgono alladel Pd: la fumosità delle proposte e un eloquio spesso conrconvoluto e inconcludente. Intervistato dal Fatto Quotidiano ilcittadina in provincia di Brindisi attacca ad alzo zero: IlPd Toni Mattarelli al “Fatto”: “Ci ...