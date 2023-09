Scandalo Tidei | il sindaco va all’attacco contro il pm | “Voglio incontrare Nordio”

Leggi su notizie

(Di lunedì 25 settembre 2023) Ildi Santa Marinella, Pietro, dopo loche lo vede protagonista vuole passareOramai a Santa Marinella si sta parlando solamente di una cosa e che vede come protagonista ildella città, Pietro. Quest’ultimo, infatti, è al centro di un vero e proprio. Vale a dire incontri hot che si sono verificati proprio nel posto in cui lavora, al Comune. Allo stesso tempo, però, ci tiene a ribadire che la Procura non avrebbe dovuto mandare questi filmati all’indagato Roberto Angeletti. Secondo le accuse, infatti, li avrebbe diffusi. Il primo cittadino ammette che quegli incontri “piccanti” sono stati un errore. Nel frattempo ha annunciato un ricorso ed un incon il ministro della Giustizia, Carlo ...