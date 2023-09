Sassuolo-Juventus | Rocchi | “A Berardi avrei forse dato rosso | ma non colpevolizzo l’arbitro”

(Di lunedì 25 settembre 2023) “In campoil, ma non mi sento di colpevolizzare. Non sono andati a rivederlo perché il VAR era d’accordo con la decisione del. Non esiste un arbitro che si rifiuta di andare al VAR in caso di chiamato, se qualcuno dei miei ragazzi lo facesse da domani non ci sarebbe più”. Così Gianluca aa Dazn durante il format ‘Open Var’, in merito all’episodio riguardante Domenicoin. SportFace.

(Adnkronos) – Il Sassuolo batte la Juventus per 4-2 nel match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I bianconeri ...

La Juventus è nel caos. Poteva essere prima in classifica, almeno per una notte, ma si ritrova all'inferno. Già, col Sassuolo in trasferta crolla e ...

Il mese di settembre sta per concludersi, ma gli appassionati di calcio tra campionato, coppe europee e Nazionali non hanno tempo di annoiarsi. Con ...

Il Lecce sorpassa così in classifica la, che scivola al quarto posto dopo la clamorosa sconfitta per 4 - 2 rimediata sul campo del. Una giornata veramente da horror per la ...... Inter 15, Milan 12, Lecce 11,10, Fiorentina 19, Atalanta 9, Napoli 8, Frosinone 8, Torino 8, Hellas Verona 7, Bologna 6,6, Monza 5, Roma 5, Lazio 4, Genoa 4, Salernitana 3, ...

Gatti, il gesto dopo Sassuolo-Juve: il video è virale sui social Corriere dello Sport

L’Inter pensa agli svincolati L’Inter vince 1-0 in casa dell’Empoli e continua a dettare il ritmo in campionato da prima della classe, l’unica nota satinata di giornata è l’infortunio patito da Marko ...Dalla Spagna arrivano nuove indiscrezioni sul suo futuro: Juventus tirata in ballo. Ecco come i bianconeri pensano di sferrare l'assalto decisivo ...