‘Saranno Campioni’ | Sara Dal Bò | la ragazzina prodigio del sollevamento pesi

(Di lunedì 25 settembre 2023) 13 medaglie d’oro, 6 medaglie d’argento e 3 medaglie di bronzo. Non si tratta del medagliere di una nazione ad una Olimpiade o in una manifestazione multidisciplinare, ma di quello della delegazione Italiana ai Campionati Europei Under 15 e Youth distica, disputati in Moldavia lo scorso luglio. Numeri eccellenti per il nostro movimento giovanile, rientrato in Italia con 4 titoli continentali. E tra questi talenti azzurrini troviamo ancheDal Bò, protagonista oggi della nostra rubrica. La nuova enfant prodige dellastica azzurra, classe 2009, ha da poco compiuto quattordici anni. Originaria di Cordenons e tesserata per lastica Pordenone, già nel 2021 la Federazione voleva portarla a Roma – al Centro Coni dell’Acquacetosa -. Ma alla fine è rimasta a Pordenone con Luigi Grando, suo mentore e allenatore ...