Santa Maria CV | al via i lavori per l’impianto sportivo polifunzionale in via Giotto

(Di lunedì 25 settembre 2023)Capua Vetere. Questa mattina la scavatrice ha acceso i motori per dare il via aivolti alla realizzazione delnell’ambito del bando “Sport e Periferie”. Cresce costantemente l’offerta dello sport in città e, quindi, la diffusione di tutti quei valori strettamente connessi all’attività sportiva; in viasorgerà un impianto polivalente di ultimissima generazione dove sarà possibile praticare calcio, pallavolo, basket, pallamano perseguendo, allo stesso tempo, una straordinaria valenza sociale dando la possibilità a tanti minori residenti in quel quartiere di poter svolgere attività sportiva e quindi attività di aggregazione e socializzazione. Si tratta di un ulteriore passo in quel percorso avviato ...