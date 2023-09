Sandro Pertini si laureò 100 anni fa in Giurisprudenza, al l'Università di Modena e Reggio Emilia . E lo stesso Ateneo ha celebra to la ricorrenza, ...

Mio padre diceva sempre: "è l'uomo più coraggioso che ho incontrato nella mia vita". E infattiha sfidato i suoi nemici, che poi erano i nemici della democrazia e della libertà, a viso aperto, e ha ......saggezza - e di interessi (se non per un uso a volte eccessivo e persino "irrefrenabile" dei "social" e del cellulare che rischia di determinare "dipendenza") una figura come quella di...

Anniversario della nascita del Presidente Pertini: ecco per i giovani un esempio di impegno, sacrificio, passione politica, fermezza Tecnica della Scuola

Sandro Pertini, in memoria del partigiano presidente Globalist.it

Il racconto sulla straordinaria vita del socialista partigiano che è stato il più amato presidente della Repubblica ...Una figura come quella di Sandro Pertini andrebbe segnalata come esempio se non altro per il suo impegno sociale, per la sua schiettezza, per il suo rigore morale, per non essersi, da politico e nei r ...