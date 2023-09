Sand Land | disponibile un nuovo intrigante trailer di gameplay

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 25 settembre 2023)si è mostrato al Tokyo Game Show 2023 con uncoinvolgentediche vi proponiamo in questa nostra news Al Tokyo Game Show 2023 è stato svelato undidi, l’action RPG ispirato al manga omonimo di Akira Toriyama, il celebre creatore di Dragon Ball. Il filmato in questione fornisce un’anteprima dei personaggi, della trama delle avventure dell’action RPG tratto dal manga oneshot di Akira Toriyama. Il video ci introduce il giovane eroe della storia Belzebubù, una sorta di Hellboy in versione nipponica cartoonesca, che ricorda, in qualche modo un giovane Darbura, lo spietato demonico servitore del mago Babidi di Dragon Ball Z. Belzebubù decide di aiutare un ...