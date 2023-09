San Nicandro Garganico | 60 millimetri di pioggia in poco più di un’ora Il sindaco | peggio di sabato Meteo | maltempo | siamo in emergenza dice Vocale

(Di lunedì 25 settembre 2023) Scrive Matteodi San: ????????? ????????: ???????? ?? ?.?.?. ????? ?? ????????? Dalle 9:00 alle 11:00 circa di questa mattina, una ennesima “bomba d’acqua”, molto più intensa di quella del 23 settembre, ha interessato il territorio di San. Inpiù disono caduti circa 60 mm di acqua: un record assoluto. I ????? ???????? ?? ???? ????? ????? ????? ?? ????? e Sacca Orientale, dove ????? ? ??????? ???? ???????? ??? ????? ??????? ???? ???????, nonché agli uliveti e frutteti sferzati da una nuova grandinata. Fango e acqua su molte strade statali, provinciali e comunali. ??????????? ?? ????? ???? ????? ????à’: oltre a garage e scantinati, anche il Cimitero, al momento chiuso per precauzione e ...

... dopo le prime verifiche in campagna in provincia di Bari a Terlizzi, Ruvo di Puglia, Modugno, Giovinazzo e Molfetta, ed in provincia di Foggia aSevero, Lucera,Garganico, ...... Lucera,Garganico, Pietramontecorvino e Torremaggiore. grandine vigneti falcidiati Guarda la gallery La caduta della grandine nelle campagne - afferma la Coldiretti regionale - è la più ...

Emergenza maltempo a San Nicandro Garganico: pioggia, vento e grandine del 23 settembre 2023. Attivato il Coc. Il sindaco Matteo Vocale: "Chiederemo lo stato di calamità naturale" ...La conta dei danni ingenti di Coldiretti e Cia Puglia nelle campagne foggiane.Oliveti, vigneti e coltivazioni distrutti ...