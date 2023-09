San Donato Milanese | partiti i lavori per il raddoppio del Policlinico

Leggi su 7giorni.info

(Di lunedì 25 settembre 2023) Aperti i cantieri per la costruzione di un nuovo stabile da 8 piani che sorgerà accanto a quello attuale, cui si collegherà. In esso ci saranno 80 nuovi posti per la degenza oltre a sale operatorie, la nuova mensa e altri locali di supporto