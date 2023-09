Samsung Galaxy S23 | prezzo shock con l’offerta di Unieuro!

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 25 settembre 2023)S23 è in offerta su Unieuro al 27% di sconto per un clamoroso risparmio totale di 240€! Scopriamo tutti i dettagliS23 è il compagno perfetto per le vostre avventure! Questo straordinario smartphone diè progettato per offrire un’esperienza fotografica eccezionale grazie alla sua fotocamera grandangolare da 50 MP con sensore ad alta risoluzione. Con il potente processore Snapdragon 8 Gen 2.1, ilS23 è in grado di catturare e trasformare rapidamente ogni momento in foto ad alta risoluzione, anche nelle condizioni di scarsa luminosità. Non solo, il selfie notturno e i video in ambienti bui sono resi più luminosi grazie alla fotocamera per selfie da 12 MP. E con una batteria da 3.900 mAh, ilS23 offre una durata della ...