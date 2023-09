Salvini | «Inter e Milan no San Siro? Il cuore piange! Perde Milano»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 25 settembre 2023), durante l’assemblea Assimpredil-Ance ao, si è espresso sul tema San, conche hanno deciso di lasciare lo stadio OCCASIONE PERSA ?o intenzionate ad abbandonare Sanper andare rispettivamente a Rozzano e San Donato. Matteo, Ministro delle Infrastrutture, ne è contrariato. Le sue parole: «Pero è un’occasione persa, mi fa piangere ilnon avere uno stadio sicuro, efficiente ao. Pensare le due città che tifano per i due colori, in prospettiva, debbano andare una a Rozzano e l’altra a San Donatoese mi fa piacere per questi due paesi, mao ha perso una grande occasione, ...