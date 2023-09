Salario minimo Villani M5S | Boom di firme ad Angri e Cava de’ Tirreni

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 25 settembre 2023): prosegue la raccolta di, Virginia: “Continueremo in tutte le piazze della provincia di Salerno” Prosegue il tour del Movimento 5 Stelle e della Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginiadurante il quale si raccolgonoa sostegno della proposta per l’introduzione dellegale. Così in una comunicazione “Oggi è stata una domenica di grande partecipazione per raccoltanelle piazze didè. È importante ricordare che illegale, che esiste già in 22 Paesi europei su 27, rappresenta una delle battaglie più ...