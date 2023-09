SailGP | Ainslie sbanca Taranto e gli inglesi restano sul podio

Leggi su nonsolonautica

(Di lunedì 25 settembre 2023) Dopo un fine settimana diviso in due tempi, l’Emirates Great BritainTeam di Bensi è assicurato due vittorie consecutive, aggiungendo il titolo ROCKWOOL Italy Sail Grand Prix dialla vittoria del France Sail Grand Prix di due settimane fa a Saint-Tropez. L’Australia di Tom Slingsby e gli Stati Uniti di Jimmy Spithill hanno concluso rispettivamente al secondo e terzo posto.vince anche a: bis dopo Saint-Tropez La regata disabato si è svolta in condizioni ventose e selvagge e quella di domenica con vento leggero che alla fine sarebbe scomparso, confermandoe i suoi ancora una volta sul gradino più alto del. La corsa per la finale è stata molto combattuta e dopo che alcuni membri della flotta ...