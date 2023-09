Sabatini | «L’Inter in Serie A è come il PSG o il Bayern Monaco»

(Di lunedì 25 settembre 2023) Sandro, giornalista, ha parlato della lotta scudetto inA trae le altre concorrenti Sandro, giornalista, ha parlato a Pressing del. PAROLE– «Anziché pensare al calendario, bisogna guardare la classifica: è una polemica di ferragosto,ha battuto la seconda 5-1! E’ una situazione da campionato francese o tedesco cone Psg: a Empoli normale stanchezza dopo le coppe, ma c’è una squadra che anche a dispetto di quello che pensavo io in estate, si sta dimostrando nettamente superiore alle altre. Quanto? Se fa testo il derby, è un problema vero.ha un Calhanoglu che è diventato di un’importanza impressionante: è normale trovare difficoltà quando non c’è lui».

La settimana che si sta concludendo ha visto Thuram come protagonista assoluto: in gol per la prima volta sia con l’Inter sia con la Francia. ...

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Walter Sabatini ha parlato di Inter e Milan in vista della lotta per lo Scudetto

Sabatini parla positivamente dell’Inter di Inzaghi in chiave Scudetto, pur facendo il tifo per evitare la fuga ammazza-campionato in Serie A. Il ...

...'esperimento 'Open VAR' merita comunque di essere incoraggiato, non criticato. Ma con un'ultima, piccola annotazione. Ascolteremo tutti gli audio, compresi i silenzi In Empoli -, per esempio,...All'non ha ripetuto le ottime prestazioni mostrate all'...'unico obiettivo di Monchi è stato quello di giocare con i suoi ...di giocare con i suoi giocatori e mandare via quelli di" . ...

Sabatini: “Calendario facile Ma se l’Inter ha battuto la seconda 5-1! Roba da Ligue 1” fcinter1908