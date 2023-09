Sabatini | «Inter come PSG e Bayern Monaco nei loro campionati»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 25 settembre 2023)sulla forza dell’tira in ballo PSG e, che rispettivamente in Ligue 1 e in Bundesliga dominano sempre incontrastate TROPPO SUPERIORE ? A Pressing, Sandrosull’avvio dei nerazzurri: «L’ha battuto la seconda in classifica 5-1, è una situazione tipo PSG oneiscorsi. Indipendentemente dall’Empoli, normale che ci sia stata una certa stanchezzatutte altre dopo l’impegno europeo, ma l’si sta dimostrando nettamente superiore rispetto a tutte le altre. Calhanoglu è diventato di uno spessore e di un’importanza tecnico-tattica impressionante».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il ...