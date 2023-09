Sabatini cambia idea | «Ecco cosa impressiona dell’Inter! Con Lukaku…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 25 settembre 2023)parla positivamente dell’Inter di Inzaghi in chiave Scudetto, pur facendo il tifo per evitare la fuga ammazza-campionato in Serie A. Il noto giornalista sportivo, intervenuto come ospite nel corso di “Microfono Aperto” sulle frequenze di Radio Sportiva, ammette di averto pensiero rispetto al calciomercato estivo. Questo il primo estratto del suo intervento INTER SENZA RIVALI – Cambio netto diper Sandro, che adesso elogia la nuova corazzata nerazzurra: «L’Inter in questo momento sembra il Paris Saint-Germain degli anni d’oro in Francia, il Bayern Monaco degli anni d’oro in Germania. Quindici punti con cinque vittorie in cinque giornate. Ha ragione Enrico Mentana che, come al solito, insegna a tutti, anche nel calcio. Non dobbiamo pensare che Yann Sommer ha subìto solo un gol, è che in ...