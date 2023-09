Ryder Cup 2023 | tutti i convocati di Europa e Stati Uniti

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 settembre 2023) L’evento più atteso in assoluto della stagione del golf è ormai alle porte. Dopo due anni torna laCup, il torneo più conosciuto, più sentito e più spettacolare del panorama internazionale. L’edizione, la numero 44, si terrà per la prima volta nella quasi centennale storia, in territorio italiano. Ad ospitare le rappresentative die USA sarà infatti il Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, Roma. Si parte venerdì 29 settembre per tre giorni di emozioni, di sfide e soprattutto di grande golf. Da un lato gli USA capitanati da Zach Johnson che tentano di mantenere la coppa e vincere in territorio europeo a 30 anni dall’ultima occasione; dall’altro Luke Donald che guida un team Europe di grande qualità, deciso a vendicare la disfatta di Whistling Straits del 2021. Andiamo dunque a presentare le due ...