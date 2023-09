Ryder Cup 2023 | il percorso e le 18 buche del Marco Simone Golf & Country Club

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 settembre 2023) Da venerdì si comincia: laCup per la prima volta approderà in Italia, aldi Guidonia Montecelio, appena a est di Roma. Il nostro Paese attende l’occasione di una vita: andiamo a scoprire meglio ilche monopolizzerà tante cronache da qui a pochi giorni. BUCA 1 (par 4, 407 metri): chi ha potuto visitare l’Open d’Italia a maggio ha indubbiamente notato la costruzione delle tribune: sono una caratteristica irrinunciabile di ogni prima buca della, con il pubblico presente in abbondanza già all’alba. Leggero destra-sinistra prima di arrivare al green: la vera difficoltà è che si va in salita. Si può giocare dal tee shot su uno dei due bunker ai lati, in particolare quello di sinistra ...