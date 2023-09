Russia | Usa e Cina | tutti contro tutti in Asia Cosa succede

(Di lunedì 25 settembre 2023) La guerra d’Ucraina è il tragico sintomo regionale di una guerra più ampia per l’egemonia globale, che dunque sconvolge lo scacchiere geopolitico anche in altre parti del mondo. Una di queste è senza dubbio l’Centrale. Esteso e strategico regno di mezzo tra, che neanche troppo segretamente bramano e manovrano per assoggettarlo alla loro influenza. Progetti economici, corridoi energetici, propaganda, infrastrutture, risorse idriche, aiuti militari a questa o quella fazione interna fomentataun’altra. Una partita che non poteva lasciare fuori dal tavolo del gioco anche l’egemone globale: gli Stati Uniti. I protagonisti sonoquei Paesi che finiscono in -stan, ben consapevoli del loro preziosissimo ruolo in termini geopolitici, materiali ed economici. Uno ...

Secondo la Cnn le attività sono in aumento in tutti i prinicpali siti delle tre superpotenze. E l'incubo nucleare continua a imperversare a livello ...

"Non solo per noi, anche per Cuba" ”Chiediamo la cessazione delle sanzioni e dell’embargo economico disumano”, allargando la richiesta anche per ...

Parole durissime: gli occupanti russi hanno tortura to gli ucraini in modo così brutale che alcuni sono morti, non solo: hanno costretto le famiglie ...

25 set 15:08 I carri armati Abrams di fabbricazionearrivati in Ucraina Zelensky ha annunciato che i carri armati Abrams di fabbricazione ...per Sebastopoli L'attacco notturno dellaalla ...Nyt, i primi carri armatiAbrams sono arrivati in Ucraina Un primo lotto dei 31 carri armati ...mesi di anticipo rispetto alle previsioni per essere utilizzato nella controffensiva contro la:...

Hanno tutti ragione | D'Alema dichiara guerra agli Usa: "Russia e Cina si battono per un mondo più giusto" la Repubblica

Lavrov: "Usa in guerra contro la Russia": apertura su negoziati con Ucraina Adnkronos

Tra i più potenti al mondo sono progettati per resistere ad attacchi nucleari, biologici e chimici. I primi carri armati americani “Abrams M1A1” sono arrivati in Ucraina.Scramble sul Mar Baltico per due cacciabombardieri italiani F-35A che hanno fronteggiato il raid di due Su-30 russi che si sono avvicinati, senza avvertire, ai limiti dei confini con la ...