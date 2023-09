Rummenigge dice 68 | il messaggio dell’Inter per il bi-Pallone d’Oro

Leggi su inter-news

(Di lunedì 25 settembre 2023)festeggia i suoi 68 anni in casa Bayern Monaco ma l’Inter certamente non lo dimentica. Dalla sede di Viale della Liberazione arrivano i migliori auguri nel giorno del suo compleanno. Di seguito il beldella società nerazzurra per l’ex attaccante tedesco 68 VOLTE KALLE – L’Inter dedica un pensiero all’ex attaccante classe ’55 Karl-Heinz, che oggi festeggia il compleanno. Questo ildella società nerazzurra, veicolato attraverso i propri canali ufficiali, per l’attuale dirigente tedesco del Bayern Monaco sempre vicino all’ambiente nerazzurro: “Tanti auguri, Kalle! Oggicompie 68 anni. Arrivato dal Bayern Monaco nell’estate del 1984, nelle tre stagioni in cui ha indossato la maglia nerazzurra ha collezionato 107 presenze e segnato 42 gol tra campionato, ...